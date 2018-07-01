في قراءة لـزمن 20 خطابا للعرش طيلة ما يقارب عُشَرِيتَينٍ من حكم الملك محمد السادس ﻿

في قراءة لزمن 20 خطابا للعرش طيلة مايقارب عشريتين من حكم الملك محمد السادس،نسجل تقديم موعد خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2018 للمرة الثانية على التوالي بعد المفاجأة التي أحدثها تقديم موعده سنة 2017 والتفسيرات

شوف تيفي

في قراءة لزمن 20 خطابا للعرش طيلة مايقارب عشريتين من حكم الملك محمد السادس،نسجل تقديم موعد خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2018 للمرة الثانية على التوالي بعد المفاجأة التي أحدثها تقديم موعده سنة 2017 والتفسيرات التي رافقت هذا المستجد الرمزي.

و افترض المحلل السياسي ''محمــد بودن'' في تصريح لـ''شوف تيفي'' أن هذا التغيير الزمني يحيل من جهة على تحقيق الزمن الجديد للخطاب للنتائج المرجوة ومن جهة أخرى على تقدير محسوب للظروف المحيطة التي تتطلب ترك مساحة زمنية للتفاعل مع الخطاب و مناقشته، طالما أن الجيل الجديد للخطب الملكية أصبح يحمل بوادر تدخلات فورية مبنية على مقاربة تتبنى واقعية متجاوبة.

وعلى المستوى الكرونولوجي ، أضاف ذات المتحدث أن الملك محمد السادس وجه خطاب العرش لسنة 2016 يوم 30 يوليوز على الساعة 10:00 صباحا، أما بقية خطب ذكرى العرش، فمنذ خطاب العرش الأول للملك محمد السادس في 30 يوليوز 1999 الذي تم بثه في المساء، ظل إيقاع زمن خطب العرش مستقرا بحيث تم توجيهه في الفترة الممتدة من سنة 2000 الى غاية سنة 2010 في لحظة الظهيرة وتحديدا الساعة 12:00، وبعدها تغير زمن توجيه خطاب العرش نسبيا إلى الواحدة بعد الزوال في سنوات 2012 و 2013 و 2015 والثانية بعد الزوال سنة 2014 والثانية والنصف زوالا سنة 2011.

وزاد ذات المتحدث لـ''شوف تيفي'' أن خطاب العرش يشكل لحظة سنوية لترسيخ الخيارات الكبرى للدولة، واستشراف التوجهات المستقبلية، ومشاطرة الأمة بالانشغالات العميقة ، والتذكير بأسس التعاقد والالتزامات، فإن التركيز الجمعي حول توقيت توجيه خطاب العرش له أهمية قصوى، وله أثر في تهييء المواطنين لتلقي مضامين أبرز خطاب ملكي في السنة.