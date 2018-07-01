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برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد العرش المجيد

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 12:47 برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد العرش المجيد | بوليتيك
برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد العرش المجيد
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول عيد العرش المجيد.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول عيد العرش المجيد.

ومما جاء في البرقية ''يطيب لنا بمناسبة تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار''.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مبديا حرصه على ''تنميتها في المجالات كافة''.

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