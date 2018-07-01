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شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 12:38 شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له | مجتمع
شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير٬ تم تصويره على ما يبدو داخل أحد المنازل خلال اجتماع أفراد أسرة مغربية، لتبادل أطراف الحديث حول شكوك

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير٬ تم تصويره على ما يبدو داخل أحد المنازل خلال اجتماع أفراد أسرة مغربية، لتبادل أطراف الحديث حول شكوك انتابت شابا بخصوص خيانة خطيبته له مع شخص آخر، وافتضاض بكارتها.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته أربعة دقائق الشاب وهو يؤكد على أنه سيتزوج بخطيبته وسيقيم لها عرسا رغم خيانتها له، متعهدا بالتحصل على شهاد طبية تؤكد على أنها ما تزال ''عزباء''، لكن شريطة عدم خيانتها له مرة أخرى.

وعبر النشطاء الفيسوكيون في تفاعلهم مع المضمون، عن صدمتهم من الموقف المتخذ من الشاب، مؤكدين أن قرار الزواج بخطيبته بالرغم من خيانتها له وعلمه بافتضاض بكارتها، يعد قرارا صادما، في حين اعتبره آخرون شجاعة ورجولة، حاول من خلاله الشاب ''ستر'' فضيحة خطيبته.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك الخطيبة الشاب الخيانة البكارة الزواج

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