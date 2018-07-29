المغربية رشا السباعي ملكة جمال المغرب العربي تقاضي مروجي الإشاعات حولها ﻿

اضطرت المغربية رشا السباعي، ملكة جمال المغرب العربي، إلى اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد مروجي الإشاعات حاولها، وتوجيه اتهامات إليها، لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي:ماريا جعدود

اضطرت المغربية رشا السباعي، ملكة جمال المغرب العربي، إلى اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد مروجي الإشاعات حاولها، وتوجيه اتهامات إليها، لا أساس لها من الصحة.

وقالت رشا إنه بعدما تمادى مروجو الإشاعات في تصرفاهم، اضطرت إلى رفع دعوى قضائية ضد فتاة تبين أنها تقطن بمراكش، تحاول تشويه سمعتها، بنشر أخبار لا أساس لها من الصحة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها كلفت محاميا بالمغرب لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحتى يقول القضاء كلمته، ويعاقب من تجرأ على توجيه اتهامات باطلة إليها.

وأوضحت رشا، التي حصلت على لقب ملكة جمال المغرب العربي، قبل أسابيع، في إطار مسابقة، نظمت بلبنان، أن المشتكى بها، استغلت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع تقريبا، لنشر الإشاعات حولها، وسبها والتشهير بها، دون أي سبب.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن حملة شرسة يشنها البعض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أسست جمعية ''أمنية'' تهدف إلى مساعدة الفقراء في المغرب وبعض الدول العربية، مشيرة إلى أنها لن تتراجع عن مساعدة الآخرين، ومن هم في حاجة للمسة من الإنسانية في ظل أوضاع معيشية وحياتية عامة شديدة الصعوبة، رغم محاولات البعض التي اعتبرتها فاشلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكدت رشا، أن جمعيتها ستستمر في نشاطها حتى بعد انتهاء ولايتها كملكة جمال، معتبرة أن الجمعية لا ترتبط باللقب وإنما بقناعة محورها الأساسي العمل الخيري دون أي أهداف أخرى.

يشار إلى أن رشا اختارت أن يكون أول نشاط خيري لها في بلدها المغرب، إذ لم تتردد في زيارة فروع الجمعية المغربية لمساندة الأطفال في وضعية غير مستقرة ''amesip''.