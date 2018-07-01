أزمة العطش تضرب دواوير جماعة ''تغبالت'' بزاكورة والساكنة تستغيث لتوفير الماء ﻿

تعيش جل الدواوير المشكلة للنفوذ الترابي لجماعة ''تغبالت'' إقليم زاكورة نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة في فصل الصيف، ومع اشتداد لهيب الحرارة التي تجتاح المنطقة.

شوف تيفي:زاكورة

تعيش جل الدواوير المشكلة للنفوذ الترابي لجماعة ''تغبالت'' إقليم زاكورة نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة في فصل الصيف، ومع اشتداد لهيب الحرارة التي تجتاح المنطقة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فالساكنة المحلية لا تجد في كثير من الأحيان ما تروي به عطشها، إذ تضطر إلى قطع مسافات جد طويلة من أجل جلب بعض القنينات المعدودة من الماء من الحقول الزراعية والآبار بالرغم من قلتها بالمنطقة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن وقع العطش على الساكنة جعل مجموعة من الأشخاص يتاجرون في معاناة أهل ''تغبالت'' بجميع دواويرها، حيث يستغلون الوضع ويقومون ببيع صهاريج مائية للأسر، وذلك بمقابل مادي قدره 200 درهم لكل ''صهريج''، الشيء الذي يؤزم الوضعية المالية لعدد من السكان، الذين يعيش أغلبهم تحت عتبة الفقر، ولا يملكون موارد مالية تمكنهم من سداد أتعاب صهاريج الماء فهذا المبلغ الذي يكلفه الصهريج المائي لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية، فجل قاطني المنطقة يعتمدون على موارد للرزق بدائية وتقليدية، ولا يتوفر أغلبهم على مهن رسمية تقول مصادرنا.

وأرجعت مصادر ''شوف تيفي''، هذا النقص في الماء بجماعة ''تغبالت'' إلى ضعف التساقطات المطرية خلال هذا الموسم والتي عجلت بجفاف معظم الآبار إضافة إلى بطء الأشغال في إحدى المشاريع المدشنة من طرف عامل الإقليم والمدرجة في إطار تزويد دواوير جماعة ''تغبالت'' بالماء الصالح للشرب، إلا أنها لم ترَ النور بعد لأسباب ظلت مجهولة، وتعيش على وقع البطء ويزيد ذلك من معاناة الساكنة التي تضطر لقطع الكيلومترات مشيا على الأقدام أو الدواب لجلب الماء في رحلات مكوكية شبيهة برحلة الصيف والشتاء.

وعلاقة بهذا الموضوع شدد الفاعل الحقوقي والإعلامي بالمنطقة ''محمد عديشان'' لقناة ''شوف تيفي'' على ضرورة تحمل المنتخبين مسؤوليتهم خاصة رئيس الجماعة، مبرزا أن الساكنة سئمت من الحلول الترقيعية، فالمشكل خطير جدا ويتطلب حلولا ناجعة تستأصله من الجذور، فلا يعقل في مغرب القرن الواحد والعشرين أن نجد مثل هذه المشاكل يؤكد المتحدث.

وأضاف ''عديشان'' أن النقص الحاد من هذه المادة الحيوية مجرد تحصيل حاصل لعدم المسؤولية من جميع المعنيين وعدم تقنين زراعة البطيخ الأحمر، وغياب سد على وادي تزارين الذي كان ولا زال مطلبا آنيا للساكنة لإنقاذ الواحات وتزويد الساكنة بالماء، فالساكنة تعاني الويلات جراء أزمة العطش التي تضربها، مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية إن لم تتدخل الجهات المعنية لتزويد جميع الدواوير التابعة للجماعة بالماء في القريب العاجل.