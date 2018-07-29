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مغربية محجبة تشعل الفيسبوك بعدما رفضت التخلي عن الحجاب داخل القنصلية الفرنسية بمدينة فاس

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 11:47 مغربية محجبة تشعل الفيسبوك بعدما رفضت التخلي عن الحجاب داخل القنصلية الفرنسية بمدينة فاس | مجتمع
مغربية محجبة تشعل الفيسبوك بعدما رفضت التخلي عن الحجاب داخل القنصلية الفرنسية بمدينة فاس
نشرت شابة مغربية محجبة عبر حسابها بالفيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، تفاصيل مثيرة وصادمة، بخصوص ما وقع لها داخل القنصلية الفرنسية بمدينة فاس، بعد أن تمت مطالبتها بإزالة الحجاب لالتقاط الصورة الخاصة

"شوف تيفي"

نشرت شابة مغربية محجبة عبر حسابها بالفيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، تفاصيل مثيرة وصادمة، بخصوص ما وقع لها داخل القنصلية الفرنسية بمدينة فاس، بعد أن تمت مطالبتها بإزالة الحجاب لالتقاط الصورة الخاصة بالتأشيرة.

وأوضحت "كوثر" أنها حصلت على فرصة لمتابعة مشوارها الدراسي خارج أرض الوطن وبالتحديد بفرنسا، وبعد تقدمها بالأوراق الخاصة بالتأشيرة، تفاجأت بالعاملين داخل القنصلية الفرنسية، يبلغونها على أن القانون الجديد، يستدعي إزلة الحجاب حتى يتم التقاط الصورة التي توضع بـ "الفيزا"، مبرزة أنها رفضت التخلي عن الحجاب، وأصرت على التقاط الصورة به، إلا أن العاملين بالقنصلية، رفضوا هذا الطلب، ما جعلها تقرر التخلي عن حلم السفر إلى فرنسا حتى تحافظ على حجابها.
وأشارت "كوثر" إلى أن صديقتها "أسماء" وهي كذلك محجبة، تمت مطالبتها هي الأخرى بإزالة الحجاب، وهو ما جعلهما تقرران سحب ملفيهما من القنصلية والتخلي عن حلم الهجرة.

وفور نشر "كوثر" لهذه التدوينة، حيث تبايبت الآراء بخصوص دفاعها عن حجابها، بين معجب ومرحب بالطريقة التي دافعت بها عن الحجاب، وبين رافض وموضح أن الأمر يتعلق فقط بصورة "تأشيرة" وبالتالي لا يجب تضخيم الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كوثر الفيزا الدراسة التأشيرة الحجاب

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