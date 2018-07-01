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مواطنة مغربية تناشد المسؤولين لمساعدتها على السفر إلى فلسطين لرؤية ابنتها

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 11:18 مواطنة مغربية تناشد المسؤولين لمساعدتها على السفر إلى فلسطين لرؤية ابنتها | مجتمع
مواطنة مغربية تناشد المسؤولين لمساعدتها على السفر إلى فلسطين لرؤية ابنتها
ناشدت مواطنة مغربية، تنحدر من مدينة الدار البيضاء، المسؤولين بالتدخل ومساعدتها على السفر لدولة فلسطين لرؤية ابنتها التي سافرت خارج المغرب رفقة والدها الفلسطيني منذ ثلاث سنوات.

''شوف تيفي''

ناشدت مواطنة مغربية، تنحدر من مدينة الدار البيضاء، المسؤولين بالتدخل ومساعدتها على السفر لدولة فلسطين لرؤية ابنتها التي سافرت خارج المغرب رفقة والدها الفلسطيني منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت ''سعاد'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أنها تزوجت بفلسطيني حينما كانت تعيش بإسرائيل قبل سنوات، قبل أن تقرر العودة سنة 2001 للمغرب لوضع ابنتها، ولكنها عجزت عن العودة إلى فلسطين بسبب مشاكل في الأوراق، مشيرة إلى أن زوجها الفلسطيني حل بالمغرب سنة 2015، وقام بأخذ ابنته ''بسمة'' بدعوى إعداد بعض الوثائق، لكنه منعها من العودة إلى المغرب.

وأشارت ''سعاد'' وهي تذرف الدموع إلى أن ابنتها تزوجت بفلسطيني، وقد انقطع حبل الود بينهما، حيث أصبحت ابنتها ترفض الحديث معها بالهاتف، داعية المسؤولين إلى مساعدتها حتى تستطيع السفر إلى فلسطين لرؤيتها.

‫شوف تيفي

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