فاجعة...مصرع صياد بمير اللفت بعد سقوطه من فوق جبل صخري ﻿

لفظ شاب في الثلاثينيات من عمره أنفاسه الأخيرة مساء أمس السبت بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني، متأثرا بالجروح الغائرة التي أصيب بها جراء سقوطه من أعلى جبل صخري بالمنطقة البحرية ''دو تركا'' بمير اللفت

شوف تيفي:مير اللفت

لفظ شاب في الثلاثينيات من عمره أنفاسه الأخيرة مساء أمس السبت بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني، متأثرا بالجروح الغائرة التي أصيب بها جراء سقوطه من أعلى جبل صخري بالمنطقة البحرية ''دو تركا'' بمير اللفت إقليم سيدي إفني.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك قصد منطقة ''دو تركا'' للاستمتاع بصيد السمك بصنارته، غير أن اعتلاءه لجبل صخري جعله يفقد توازنه ليسقط للأسفل ويرتطم رأسه بالصخور الكثيفة التي تشتهر بها المنطقة ما خلف إصابته بجروح جد بليغة.

وأضاف ذات المصدر، أن الواقعة عاينها عدد من الشبان المتواجدين بالمكان، والذين سارعوا لانتشاله من بين الصخور وحاولوا إسعافه، إذ جرى نقله للمستوصف المحلي بمير اللفت غير أن إصابته الخطيرة عجلت بتوجيهه نحو المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة به لحظات بعد ولوجه متأثرا بجروحه الغائرة التي أصيب بها نتيجة ارتطامه القوي بالصخور.

هذا ومن جانبها فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.