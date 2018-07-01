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خطير وهام لأصحاب الواتساب..شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 10:40 خطير وهام لأصحاب الواتساب..شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم | نت 2.0
خطير وهام لأصحاب الواتساب..شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم
حذر تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب'' كافة مستخدميه مما وصفها بـ''الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة''، والتي يمكن أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصبة للمستخدمين.

''شوف تيفي''

حذر تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب'' كافة مستخدميه مما وصفها بـ''الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة''، والتي يمكن أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصبة للمستخدمين.

وحسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك، يومه الأحد، نقلا عن موقع ''صنداي إكسبريس البريطاني، فإن الخدعة الجديدة، يمكنها أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصية والبنكية لكافة مستخدمي ''واتسآب''، الذين ستنطلي عليهم تلك الخدعة، موضحة أن الخدعة تأتي في صورة رسالة ترويجية جديدة بحصول المستخدم لحساب ''واتسآب''على قسائم من مقهى ''كوستا'' الشهير بصورة مجانية، ولكن للحصول عليها، ينبغي عليه أن يملأ قسيمة بها بياناته الشخصية، والتي من خلالها يدخل ''الهاكرز'' لاختراق حساباته الشخصية والبنكية.

وأبرزت الوكالة أن المتحدث باسم مقهى ''كوستا كوفي''، قال: ''عزيزي العميل، علمنا بعملية الاحتيال، التي تتحدث عن وجود قسائم مجانية عبر واتسآب للاحتفال بعيد ميلادنا الخمسين، لكنه أمر مزيف وتلك عملية احتيال لم نقدم أي عروض بمثل تلك الطريقة''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التجسس واتسآب الروسية سبوتينك البينات الشخص

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