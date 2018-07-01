مفـــاجأة.. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش من ''الحسيمة'' و يستدعي''العثماني'' ومسؤولين للالتحاق به..وترقب كبير لمضامين الخطاب ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ لها أن ''خطاب العرش'' سيبث عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يومه الأحد، ولم يحدد البلاغ الذي عممته

شوف تيفي

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ لها أن ''خطاب العرش'' سيبث عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يومه الأحد، ولم يحدد البلاغ الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية، مكان إلقاء الخطاب الذي ينتظر الكثير من المغاربة إلى ما سيحمله.

في حين أفــادت مصادر ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس سيلقــي خطابه اليوم من ''جوهرة الريف'' مدينة الحسيمة ، و أن الديوان الملكي استدعى على عجل كلا من ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة و فريقه الحكومي إلى جانب عدد من المسؤولين، للالتحاق بمدينة الحسيمة، وهو الاستدعاء العاجل الذي أربك المسؤولين الأمنيين بمدينة الحسيمة ولم تسرب لحدود الساعة أية تفاصيل أخرى عن أسبابه.

ومن المرتقب أن يكون الخطاب الملكي اليوم قويا وتاريخيا و يحمل مفاجآت وهي التفسيرات التي رافقت اختيار التوقيت والمدينة ولاسيما وأن المغاربة يحملون أملا كبيرا في البوادر والتدخلات الملكية للحسم في القضايا العالقة وذلك في إطــار مشاطرة الملك لشعبه وبانشغالاته العميقة .

يشار أن الملك محمد السادس شوهد خلال الأسبوع الجاري وهو يتجول بمدينة الحسيمة، ويقود سيارته بنفسه وبجانبه المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة .