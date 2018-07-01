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لأول مرة في المغرب .. مخيم صيفي للسجناء الأحداث

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 10:21 لأول مرة في المغرب .. مخيم صيفي للسجناء الأحداث | مجتمع
لأول مرة في المغرب .. مخيم صيفي للسجناء الأحداث
تحتضن المؤسسة السجنية لأيت ملول، ولأول مرة في المغرب، المخيم الصيفي للسجناء الأحداث، والذين بلغ عددهم أكثر من 240 سجيناً من مختلف المؤسسات السجنية في المغرب، يشاركون في فعالياته، التي أنطلقت في شهر

شوف تيفي

تحتضن المؤسسة السجنية لأيت ملول، ولأول مرة في المغرب، المخيم الصيفي للسجناء الأحداث، والذين بلغ عددهم أكثر من 240 سجيناً من مختلف المؤسسات السجنية في المغرب، يشاركون في فعالياته، التي أنطلقت في شهر يوليوز الجاري.

وتستمر فعاليات المخيم الصيفي للسجناء الأحداث، المنظم من طرف مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، بالتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة، وذلك حتى العاشر من غشت المقبل، والممتد على ثلاث مراحل، بمعدل 80 مستفيدا في كل مرحلة.

وكان ''محمد اليوسفي'' رئيس الطاقة التربوي، قد صرح سابقا، في ندوة صحفية ''أن المخيم الصيفي، الذي يتم تنظيمه لأول مرة بعدد من المؤسسات السجنية في مختلف جهات المغرب، سيمكن المستفيدين من تنمية قدراتهم الفكرية، والتحسين من سلوكهم، وإعادة إدماجهم مجتمعياً بعد انتهاء فترة عقوبتهم السجنية''.

جدير بالذكر أن النزلاء الأحداث، سيستفيدون طيلة فترة المخيم الصيفي من الأنشطة الفنية، الرياضية والثقافية، بجانب ورشات في الرسم، المسرح، ومختلف الفنون التي يشرف عليها أكثر من 20 إطاراً منتدباً من وزارة الشباب والرياضية، على أمل الاستمرار، وإنجاح هذه المبادرة''.

 

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شوف تيفي المغرب أول مرة مخيم صيفي السجناء الأحداث

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