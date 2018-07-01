إدارة مسبح ببروكسيل تطرد سيدة كانت ترتدى الـ''بوركيني'' ﻿

طردت إدارة مسبح مولينبيك المتواجد بحي شعبي غرب العاصمة البلجيكية بروكسيل سيدة كانت ترتدى ''بوركينى'' وهي ترافق ابنها.

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طردت إدارة مسبح مولينبيك المتواجد بحي شعبي غرب العاصمة البلجيكية بروكسيل سيدة كانت ترتدى ''بوركينى'' وهي ترافق ابنها.

وقالت السيدة التى أجبرتها إدارة المسبح على الخروج من حمام السباحة وعدم النزول بهذا الملبس ومغادرة المكان، وفقا لما أوردته قناة RTLTVI البلجيكية، اليوم صباحا، ''فى ظل موجة الحر التى تشهدها البلاد هذه الايام قررنا الذهاب إلى حمام السباحة ''لويس ناميش'' بمولينبيك قبل أن يجبرنى حارس الإنقاذ على مغادرة المكان لأننى كنت أرتدي البوركينى''.

وأضافت السيدة ''أريد ان يعلم الجميع اشمئزازى ، وغضبى وحزني فى هذا اليوم المشمس ، حين أردت أن آخذ ابنى إلى حمام السباحة الأولمبى الذى كنت أتردد عليه منذ طفولتى واليوم قاموا بطردى، والفرق الوحيد هو أننى الآن أرتدى زى سباحة شرعى''.