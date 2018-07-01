سكوب.. رونار بالقصر الملكي للمشاركة في احتفالات عيد العرش.. وهذه دلالة الحدث ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار توصل بدعوة من القصر الملكي للمشاركة في احتفالات عيد العرش يوم غد الإثنين 30 يوليوز، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرياضة الكبيرة في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار توصل بدعوة من القصر الملكي للمشاركة في احتفالات عيد العرش يوم غد الإثنين 30 يوليوز، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرياضة الكبيرة في مقدمتها جياني ايفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' .

وأكد المصدر ذاته أن دعوة رونار مدرب أسود الأطلس إلى هذا اليوم الوطني بدلالته الدستورية، يؤكد استمرار ''الثعلب'' رونار مع المنتخب المغربي الى 2022، كما يفيد أن قرار الاستمرارية تجاوز أسوار الجامعة في تفاعل قوي مع مطمح الرأي العام الوطني الذي تشبث بالمدرب بعد الآداء المبهر للأسود بمونديال روسيا رغم فتور علاقته برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بعد الهزيمة القاسية أمام المنتخب الإيراني .

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الدعوة، تؤكد الاهتمام الملكي الكبير بالمنتخب المغربي لكرة القدم، والتطلع السامي إلى تحقيق نتائج كبيرة تسعد المغاربة، مشددا على أن الدعم المالي الكبير الذي خصصه للمنتخبات الوطنية خير دليل على ذلك.