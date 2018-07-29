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لصوص يعترضون سبيل المارة في واضحة النهار بفاس

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 09:30 لصوص يعترضون سبيل المارة في واضحة النهار بفاس | مجتمع
لصوص يعترضون سبيل المارة في واضحة النهار بفاس
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الأحد ، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام ثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء على دراجة سريعة من نوع ''sh''، باعتراض سبيل

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الأحد ، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام ثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء على دراجة سريعة من نوع ''sh''، باعتراض سبيل المارة نهارا لسرقة ما بحوزتهم.

ويظهر هذا الفيديو الذي تم وصفه بالخطير والمرعب، قيام اللصوص باعتراض سيارة أجرة صغيرة وسط أحد شوارع مدينة فاس، وسرقة شخص كان بداخل السيارة قبل الفرار من عين المكان بسرعة كبيرة بواسطة الدراجة النارية السريعة التي أصبح يستخدمها مجموعة من اللصوص في الآونة الأخيرة لارتكاب أفعال إجرامية.

وفور انتشار الفيديو، طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة فاس بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة وإيقاف المشتبه بهم والتحقيق معهم، داعين هذه المصالح إلى تكثيف المراقبة الأمنية خاصة ببعض الأحياء الشعبية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس اللصوص السرقة

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