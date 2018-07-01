عاجل..الطفلة عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية تعانق الحرية ﻿

قامت السلطات الإسرائيلية صباح يومه الأحد 29 يوليوز، بالإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

''شوف تيفي''

قامت السلطات الإسرائيلية صباح يومه الأحد 29 يوليوز، بالإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فلسطينية فإنه وبعد طول انتظار ومحاولات تمويه قام بها الجيش الإسرائيلي، تم تسليم عهد، إلى أبيها الأسير السابق، عند مدخل قرية ''النبي صالح'' غربي رام الله، حيث كان ينتظرها العشرات من الصحافيين والشباب الفلسطينيين، الذين عانقوها بحرارة، وبادلتهم التحية بدموع حارة.

وأشارت المصادر ذاتها أن أيقونة المقاومة الفلسطينية، أدلت بتصريح أكدت فيه أنها ستستمر في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعهدت للصحافيين بمؤتمر في وقت لاحق تعرض فيه الرسائل التي حملتها من الأسرى الفلسطينيين.