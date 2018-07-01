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الحرارة بزاف غتوصل ل46 درجة فهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأحد

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 08:53 الحرارة بزاف غتوصل ل46 درجة فهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع
الحرارة بزاف غتوصل ل46 درجة فهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الأحد 29 يوليوز، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بداخل البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الأحد 29 يوليوز، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بداخل البلاد.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وشمال السواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة بسحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات وعواصف رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

وستكون السماء أحيانا غائمة بالجنوب الشرقي وجنوب شرق البلاد. عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بالمناطق الشمالية الغربية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 25 و32 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وسايس وسوس والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة بسهول تادلة الرحامنة وتانسيفت والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والشياظمة ووالماس وسوس وداخل الأقاليم الصحراوية والأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي البحر الجنوب الشرقي السواحل

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