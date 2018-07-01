حكايات مؤلمة لاغتصاب صــغيرات: الجروح الغائرة ﻿

الجرح غائر بما يكفي.. ومعها الجراح لا تندمل من هول الصدمة ووقع الإغتصاب والتحرش.. اغتصاب طفلات صغيرات يعشن مرارة الإغتصاب وجدن أنفسهن أمام أقسام المستشفيات وبوابات الأمن وردهات المحاكم ومعها فضائح

''شوف تيفي'' : عبدالله الساورة

الجرح غائر بما يكفي.. ومعها الجراح لا تندمل من هول الصدمة ووقع الإغتصاب والتحرش.. اغتصاب طفلات صغيرات يعشن مرارة الإغتصاب وجدن أنفسهن أمام أقسام المستشفيات وبوابات الأمن وردهات المحاكم ومعها فضائح إعلامية لا تنتهي.. في سؤال البحث كيف تم اغتصاب الطفلات؟ وما الطرق المتبعة في ذلك؟ في ظل مجتمع يعرف العديد من التحولات والتمثلات المجتمعية..وفي ظل مشاهد اغتصاب الطفلات التي تزداد يوما بعد يوم أبطالها ذكور.. مراهقون ومنهم من بلغ المشيب به زمنا...

'' شوف تيفي '' تنقل اللحظات الحرجة وتغوص في ثنايا الجرح ومعها تطرح الكثير من الأسئلة المؤلمة...

البحث عن الزعتر

بالكاد تبلغ 8 سنوات.. بالقرب من بوسكورة..في دوار يتغذى على الشائعات وعلى الرواية الشفهية..الزمن زمن الربيع.. الطفلة الصغيرة تمرح بين الحقول بفرح طفولي.. كعادتها تذهب للمدرسة وتعود.. اليوم شيء على غير المعتاد.. تعود الطفلة متسخة.. تسألها الأم ماذا كنت تفعلين؟.. تجيب الطفلة : '' كنت أبحث عن الزعتر''.. الأخت الأكبر منها قليلا تبحث في جيوبها تجد عشرة دراهم. تصيح الأم من أمدك بهذا المال؟''.. هذا فقط المقطع الأولي للحكاية. وتحكي الأم لـ ''شوف تيفي '' كيف اغتصبت ابنتها. تتساءل الأم هل وحش؟.. عمره 64 عاما..هو الجار القريب.. أمام القاضي ينظر للطفلة الصغيرة نظرة إعجاب مثل مراهق.. ويرغب بالزواج منها.. من هول الحكي تتوقف الأم تتناول شربة ماء.. فريق الحكي قد جف.. كان يوما مشؤوما تقول الأم '' كانت الساعة السابعة كل شيء مغلق.. الدرك الملكي ببوسكورة طلب منا شهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب.. عدنا أدرجنا خائبين''..في الصباح حملنا الطفلة إلى المستشفى.. تحلق حولها مجموعة من الأطباء تقول الأم '' أغمي عليا أكثر من مرة.. فالمنظر بشع لا يحتمل..تنقية الصغيرة التي بدت مذهولة من صدمة الحدث''. تعود الطفلة والأم ومعهما الأخ إلى الدرك الملكي ويعتقل الرجل الستيني.. الجار القريب.

تصف الأم الجار'' بأنه رجل عادي وودود ولا تظهر ملامحه أي شيء.. لا يصدق أنه من قام بهذا الفعل الشنيع.. أكلنا من طعامه وأكل من طعامنا وكان يعامل بناتي كأنه واحد من العائلة.. ما الذي وقع في هذا العالم؟؟..فجأة تحول إلى وحش آدمي''.

على لسان الأم المكلومة تحكي اللحظات الأشد إيلاما '' تحت أشجار كثيفة بالقرب من منزلنا لا يرى منها أي شي كان يخبؤها هناك تحت كومة من التبن مفروشة بميكا يمارس عليها من جميع أطرافها بما فيها الجنس الفموي.. و يقوم بغسل أعضائها التناسلية ويمنحها بعض المال وتعود '' تقول الأم بنبرة الإستغراب '' حتى في ظل المحكمة وحضور القاضي ظل ينظر نظرة إليها بإعجاب لم أفهم سببها حتى اليوم''.

في مجتمع صغير قروي ومحافظ لا تستطيع الأم أن تنظر في عين الكاميرا مباشرة ولا يمكن أن نضع اسم الصغيرة.. فحق أن نسميها بطفلة الزعتر..فطعم المكان يوشي بنشر رائحته في كل الأرجاء...

دعاء: '''' الدرية ما بقاتش عزبة''

هنا الدارالبيضاء ليلا.. دعاء الطفلة الصغيرة والمتبناة من الطرف الأم سعيدة.. تتركها عند سيدة للعناية بها مقابل 200 درهم في الأسبوع بينما سعيدة تهيم في أسواق البيضاء بحثا عن القوت وطعم المعيش.. للسيدة فتى مراهق.. يرى والدته وهي تمارس الجنس مع عشيقها.. وهو ينام بالقرب من الطفلة دعاء ذات سبع سنوات في الغرفة المجاورة.. ما يراه يطبقه بالحرف..

تسرد سعيدة لـ '' شوف تيفي '' تفاصيل الإغتصاب '' ها كيفاش وقع الفيلم..كان المراهق يشبع نزواته ليلا وكلما اختلى بها بعلم من والدته.. فهو يطبق بالحرف مشاهد الأم العشيقة مع عشيقها''.

على سور المحكمة تحكي سعيدة وبرفقتها الطفلة عن مرارة الاغتصاب وتضع يدها على صدرها '' الدرية ما بقاتش عزبة راها مغتصبة.. والدري راه مشدود.. والدرية عاودت للقاضي وباغين يدويها للالة حسناء''.

يطرح السؤال.. سؤال الحاجة والإهمال.. ترك طفلة صغيرة لا تتعدى سبع سنوات تنام مع شاب مراهق.. هنا البعد النفسي يأخذ مأخذه.. معها عبارة صغيرة دالة للأم المتبناة '' الدرية ما بقاتش عزبة ''.. هنا نحمل الطفلة الصغيرة التي لا تزال لم تتحسس حواسها لغة حسية إدراكية مبالغ فيها..أي مجتمع هذا ينظر لهذا الطفلة بهذه المنظور؟؟؟

غول المراعي:

لا حرمة لرمضان..في المروج الشاسعة بجوار مدينة تاونات.. الأم وطفلتها تقومان برعي الماشية.. الأم تدندن والطفلة تمرح غير بعيدة عنها.. القادم متسلل يخطف الطفلة التي لم تبلغ العاشرة من العمر.. ينآى بها..هل هذه قصة من وحي خيال كاتب؟؟.. لا قصة بواقعيتها ومأساتها.. يحمل الطفلة إلى الجوار يمزق سروالها كثور مسعور ويحاول اغتصابها الأم بما ملكت من قوة وبأس تمنع الوحش المفترس من افتراس الطفلة وبكاؤهما يتعالى في السماء... يتجه نحو الأم بعدما ترك الطفلة في حالة من الهستريا والبكاء.. يتجه للأم بعدوانية كبيرة يمرغها أرضا وأرضا وهي تقاوم ويصيح في وجهها'' غادي نغتصبها قدامك''.. تحكي الطفلة لـ '' شوف تيفي '' بوجه غير مكشوف والدموع تغالبها.. تنتهد مرارة تجربة لم تكن في الحسبان..

تضع الطفلة يدها بقوة على عضوها التناسلي بقوة..ورجليها ترتعشان..ولا تتوقف عن التنهد والبكاء.. تذوب في الصمت وتغالبها الدموع ولا تتذكر من هول الحدث سوى كلمات لا زالت ترددها '' خطفني وداني لجنان وحيد ليا سروالي وأنا كنبكي وأمي كتعارك معاه ''..يطاردنا السؤال أنحن في غابة أم في مجتمع الغاب؟؟ ألاتزال هذه النماذج التي يصعب تصنيفها تسير بيننا؟؟

عائشة: الغرام القاتــل

تقول عائشة ذات الخمسة عشر ربيعا لعشيقها في مكان بين الطبيعة بأسفي '' عانقني للمرة للأخيرة ولك مني هذه الهدية التي لن تنساها أبدا''.. إنها الهدية المسمومة طعنتين في القلب. سقط العشيق مدرجا بدمائه. قد يبدو المشهد مذهلا وصادما ولكن أين أصل الحكاية؟؟ أختها تحكي لـ ''شوف تيفي '' عن وقائع الغرام القاتل وتفاصيل الإغتصاب...

عائشة الفتاة اليافعة التي تعرضت وهي في الخامسة من العمر لحادثة مروعة.. فقدت على إثرها القدرة على الأكل وأجرت خمس عمليات جراحية على فكها.. بالكاد تتعافى حتى التقت بشخص عمل على اغتصابها وهي لم تبلغ الخامسة عشر.. ومع ذلك صمتت ولم تخبر عائلاتها.. وكان الرجاء أن يتقدم لخطبتها بعد خمسة أشهر وهو يستلذ بالجنس معها وفجأة ذهب للزواج من واحدة أخرى وحين اتصلت به كان كل كلامه '' ذاك هو النصيب والقسمة ولا يمكنك أن تأخذي ما ليس لك''.. لم تتحمل اليافعة هول الصدمة وطعم الخيانة المرة.. فكان اللقاء الأخير.. لقاء الحساب العسير.. قتلته بطعنات قاتلة وجلست بقربه تبكي. حسب أختها في سردها المؤلم لقصة عائشة لـ '' شوف تيفي'' أن الفتاة اليافعة عائشة تعرضت للإغتصاب والظلم والإجحاف..ولم تنصف وهي الطفلة المعاقة...ولم تنصف وهي يافعة..إنه جحيم المعاناة...

يتم نقل عائشة من سجن أسفي إلى عكاشة بالدارالبيضاء وتحكم ب 20 عاما ومعها تتفاقم معاناتها.. ما أقسى أن يعيش ويتعايش الإنسان مع معادلتين الإغتصاب والسجن في ذات الوقت.

اتهامات خطيرة لرجل التعليم

من نصدق في الحكايتين تسع طفلات هل يجتمعن على ضلالة وبهتان بتوجيه الاتهامات جزافا إلى أستاذهن وهن في السنة الأولى من التعليم الإبتدائي وأعمارهن لا تتجاوز السابعة من العمر..أم حكاية الأستاذ وهو ينفي الأمر جملة وتفصيلا؟؟.

في حديث الأمهات والتلميذات لـ '' شوف تيفي'' كيف قام أستاذ خلال السنة الدراسية في مدرسة أنس بن مالك بفاس بالتحرش بهن. في حكي أربع طفلات من تسعة لـ '' شوف تيفي'' كيف كان يجبرهن على الجلوس على عضوه التناسلي ويتحسس بأصابعه أعضاؤهن التناسلية. يشرحن كيف يضعهن على ركبته ويختار فقط الجميلات ويهددهن بعدم إخبار أسرهن. الأمهات يقدمن شهادات طبيبة وجمعية الآباء تنصب محاميا للدفاع عن التلميذات. تدخل القضية لردهات المحاكم ولكن السؤال هل يمكن أن نكذب تسع تلميذات وتسع أسر مختلفة؟؟ تتقاسم الصغيرات نفس الخوف ونفس نمط الحكي ونفس وضعيات التحرش ومعهن المعاناة فكيف ستكون نظرتهن للمدرسة؟

سؤال الاغتصاب:

تختلف طرق اغتصاب الصغيرات واستمالتهن في ظل أمراض نفسية مجتمعية متفشية تجعل ''الموهوسين '' من الكبار بالصغيرات ومن المراهقين العطشى لتلبية نزواتهم الجنسية من الاقتراب أكثر بشتى الطرق من الطفلات الصغيرات.. بالتودد وبإغداق الحلوى وبمنح بعض المال والمشتريات...لكن أخطر ما في الأمر هو عدم سؤال الأسرة وترك لأطفال صحبة الغرباء والإتكال عليهم في إنجاز المهمات.. هنا يفتح باب الإغتصاب ومعه التحرش..