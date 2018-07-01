في غياب المغرب..ترامب يتحاف مع بلدان عربية ضد إيران ﻿

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول عربية بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

شـــوف تيفي: وكالات

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول عربية بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

وذكرت مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع دول الخليج و مصر في غياب المغرب حسب تقارير إعلامية، بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

هذه الخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو ''ناتو عربي'' للحلفاء العرب لوقف التدخل الإيراني بشؤون المنطقة.

وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم ''تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي'' خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر. وأكد البيت الأبيض أنه يعمل على فكرة التحالف مع ''شركائنا الإقليميين الآن ومنذ عدة

أشهر