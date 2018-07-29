محاولة سرقة سائق سيارة أجرة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل ﻿

تعرض سائق سيارة أجرة صغيرة لمحاولة السرقة ليلة السبت على يد شخصين بشارع محمد السادس على مستوى قسارية عزيزة بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تعرض سائق سيارة أجرة صغيرة لمحاولة السرقة ليلة السبت على يد شخصين بشارع محمد السادس على مستوى قسارية عزيزة بالدارالبيضاء.

وكشفت مصادر شوف تيفي أنه وخلال محاولة سرقة الشابين لسائق الأجرة أصيب الأخير (أي صاحب الطاكسي) بجرح غائر على مستوى يده لينتقل إلى مستعجلات بوافي حيث خضع لرتق جرحه الذي وصل لـ 5 غرز.

وأضافت مصادرنا، أن سائق الطاكسي تفاجأ بتواجد المُعتدي بالمستشفى ليشعر بذلك المصالح الأمنية بالواقعة حيث حلت بعين المكان واعتقلت الشاب، فيما تم اعتقال صديقه الثاني بعدما كان متواجدا بالقرب من المستشفى.