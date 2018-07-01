شقيقتان تقومان ببلاغ كاذب تتهمان شخصا بسرقة سيارتهما بين فاس ومكناس ﻿

ألقت مصالح الدرك الملكي القبض على شقيقتين تبلغان من العمر على التوالي 18 و21 سنة تنحدران من مدينة فاس وذلك على مستوى الطريق الرابط بين فاس ومكناس.

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ألقت مصالح الدرك الملكي القبض على شقيقتين تبلغان من العمر على التوالي 18 و21 سنة تنحدران من مدينة فاس وذلك على مستوى الطريق الرابط بين فاس ومكناس.

وحسب ما كشف عنه موقع كشـ 24 فإن الشقيقتين الموقوفتين قامتا أمس الجمعة، بإبلاغ مركز الدرك الملكي ببودربالة ببلاغ كاذب، تتهمان شخصا كان على متن سيارة خفيفة، بسرقة سيارتهما بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبفضل التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك الملكي تبين أن الشقيقتين كانتا رفقة الشخص المجهول على متن سيارته وإحداهما كانت على علاقة غير شرعية معه، حيث قام بإنزالهما وسط الطريق الشيء الذي جعلهما تقومان بتقديم ببلاغ كاذب لدى رجال الدرك.

هذا وفور توقيفهما، تم الاحتفاظ بالمعنيتين بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على أن تتم إحالتهما على العدالة ومتابعتهما في المنسوب إليهما.