لسعة عقرب تنهي حياة طفلة بزاكورة ﻿

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بمستشفى ''سيدي حساين'' بورزازات صباح يومه السبت، وذلك بعدما نقلت له إثر إصابتها بلسعة عقرب سامة بأحد الدواوير التابعة لجماعة النقوب إقليم زاكورة.

شوف تيفي:زاكورة

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بمستشفى ''سيدي حساين'' بورزازات صباح يومه السبت، وذلك بعدما نقلت له إثر إصابتها بلسعة عقرب سامة بأحد الدواوير التابعة لجماعة النقوب إقليم زاكورة.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فإن الهالكة نقلت من طرف أسرتها بعد إصابتها بلسعة عقرب سامة داخل منزلها الكائن بدوار ''السيت'' التابع إداريا لجماعة النقوب على وجه السرعة نحو مستشفى زاكورة، ونظرا لحالتها الحرجة تقرر توجيهها لمستعجلات مستشفى ''سيدي حساين'' بورزازات، حيث ظلت ترقد هناك إلى أن فارقت الحياة، نتيجة المضاعفات الصحية التي تسببت لها فيها لسعة العقرب السامة.

هذا وخلف حادث وفاة الطفلة استياء كبيرا في نفوس أهلها وجيرانها، الذين عبروا عن امتعاضهم من عدم تواجد أمصال العقارب والأفاعي بمستشفيات زاكورة، الشيء الذي يزيد من نزيف الوفيات بالمنطقة، خصوصا في مثل هذه الفترات من كل سنة، والتي تشهد حرارة مفرطة تخرج معها كل الزواحف السامة، ما يهدد حياة الساكنة المحلية.