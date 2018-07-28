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والي جهة سوس يشرف على مجموعة من التدشينات بمناسبة حلول عيد العرش ''صور''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 20:35 والي جهة سوس يشرف على مجموعة من التدشينات بمناسبة حلول عيد العرش صور | اقتصاد
والي جهة سوس يشرف على مجموعة من التدشينات بمناسبة حلول عيد العرش ''صور''
قام والي جهة سوس ماسة خلال يوم أمس بتدشين مجموعة من الأوراش والمشاريع التنموية ذات النفع الاجتماعي بمجموعة من مناطق عمالة أكادير إداوتنان، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد العرش .

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قام والي جهة سوس ماسة خلال يوم أمس بتدشين مجموعة من الأوراش والمشاريع التنموية ذات النفع الاجتماعي بمجموعة من مناطق عمالة أكادير إداوتنان، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد العرش .

وفي هذا الإطار أشرف على إعطاء انطلاقة أول مدرسة جماعتية بجهة سوس ماسة بمنطقة تامري، كما سلم عددا من حافلات النقل المدرسي بجماعات قروية تابعة لإقليم أكادير إداوتنان بهدف تمكين مجموعة من التلاميذ المتمدرسين من استكمال دراستهم، وبلوغ حجرات الدرس التي تكون غالبا على بعد مسافات طويلة من مقر سكناهم وفي ذات السياق جرى تدشين سور وقائي بجماعة أورير لحماية مجموعة من المنازل الواقعة بذات الجماعة من الفيضانات التي تهددها بشكل مستمر خلال فصل الشتاء من كل سنة، وبلغت القيمة المالية لهذا المشروع الضخم حوالي 7 ملايير و 900 مليون سنتيم، وسيشيد على ضفة أحد الأودية المخترقة للمنطقة، والتي تفيض بشكل دائم وتجرف معها عددا من المحاصيل الزراعية وممتلكات الساكنة المحلية هذا وتأتي هذه التدشينات في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش ، والتي يحتفى بها خلال هذه الفترة من كل سنة.

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شوف تيفي المغرب أكادير احتفاء عيد العرش تدشينات والي جهة سوس

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