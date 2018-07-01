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بالفيديو..بسبب إضراب الربابنة..مغربية تنتفض في وجه ''لارام'': ''اويلي راحنا واحلين ... ثلاثة ديال الموتى معانا خنازو..''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 20:22 بالفيديو..بسبب إضراب الربابنة..مغربية تنتفض في وجه لارام: اويلي راحنا واحلين ... ثلاثة ديال الموتى معانا خنازو.. | مجتمع
بالفيديو..بسبب إضراب الربابنة..مغربية تنتفض في وجه ''لارام'': ''اويلي راحنا واحلين ... ثلاثة ديال الموتى معانا خنازو..''
في عــز التوتر الاجتماعي ما بين شركة الخطوط الملكية المغربية وربابنتها وإلغاء العديد من الرحلات وتأخير عشرات الرحلات الأخرى ، وهو ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة للشركة خلال الأيام الأخيرة،تداول بعض

شوف تيفي

في عــز التوتر الاجتماعي ما بين شركة الخطوط الملكية المغربية وربابنتها وإلغاء العديد من الرحلات وتأخير عشرات الرحلات الأخرى ، وهو ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة للشركة خلال الأيام الأخيرة،تداول بعض المسافرين المغاربة من مدينة مدريد الإسبانية والمتجهين إلى مطار فاس سايس أمس الجمعة 27 يوليوز 2018، العديد من الفيديوهات عبر وسيلة ''البث المباشر'' بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لنقل معاناتهم مع ذات الشركة بعدما وقع عـطب في الطــائرة التي كانوا على متنها.

وانتفضت إحدى المغربيات قائلة : ''اويلي راحنا واحلين اعباد الله هنا كاين اللي معندوش دواه كاين اللي ماواكلش وكاين الوليدات صغــار ومن 2 د العشية واحنا مليوحين في إسبانيا وكاين هنا الناس مكتفهمش اللغة معرفنا مانديرو ...'' وأردفت ''الناس جايين يدفنوا والديهم في المغرب وبقـاو هنا واحلين ثلاثة د الموتى معانا جايبينهم عائلات ديالهم وخنازو ليهم...''.

وأكدت ذات المتحدثة أن الرحلة تأخـرت وفوتت العديد من مصالح المسافرين في المغرب مبرزة أن التواصل صعب عليهم بشكل كبير مع شركة الخطوط الملكية المغربية ولم يحظوا بأي التفاتة منذ لحظة وقوع الحادث إلى حدود ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وهو ما جعل المسافرين يجهلون مصيرهم وسط تخوف وترقب لعائلاتهم الذين ينتظرونهم في المغرب.

 

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