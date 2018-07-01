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شرطة محافظة ''الخبر'' تلقي القبض على فتاة الكيكي بالسعودية

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 20:14 شرطة محافظة الخبر تلقي القبض على فتاة الكيكي بالسعودية | دولي
شرطة محافظة ''الخبر'' تلقي القبض على فتاة الكيكي بالسعودية
ألقت شرطة محافظة الخبر السعودية القبض على فتاة نشرت مقطعاً لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تؤدي رقصة الكيكي، مساء أول أمس الخميس 26 يوليوز، في مخالفة للنظام العام في المملكة.

شوف تيفي

ألقت شرطة محافظة الخبر السعودية القبض على فتاة نشرت مقطعاً لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تؤدي رقصة الكيكي، مساء أول أمس الخميس 26 يوليوز، في مخالفة للنظام العام في المملكة.

وقد انتشر مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة، بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي هذه الرقصة التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة.

وتعتبر السلطات السعودية مثل هذه التصرفات، وفق ما أوردته قناة ''روسيا اليوم'' يومه السبت 28 يوليوز، مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة .

ورقصة ''كيكي'' هي عبارة عن رقصة قصيرة يؤديها الفرد بعد أن يترجل من سيارته أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم العالمي دريك In My Feelings.

وأول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي ''شيغي''، صاحب برنامج the shiggy show، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 يونيو الماضي، ولاقى الفيديو رواجًا كبيرًا لعفوية حركاته، حيث تخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في انستغرام.

وبعد ذلك شهد التحدي مشاركة أكثر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ رواد الإنترنت ينشرون الفيديوهات لهم وهم يطبّقون الحركات الراقصة على أنغام أغنية In my feelings، وهم يترجلون من سياراتهم أثناء سيرها، ما اعتُبر خرقًا لقوانين السير، وخطرًا على حياة الناس.

وبالفعل انتشر عدد من الفيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة، لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى، ويتعرضون إلى حوادث مروّعة.

ولهذا فقد لاقى هذا التحدي هجومًا كبيرًا من بعض رواد الإنترنت الذين اعتبروه التحدي الأخطر على حياة الناس.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القبض فتاة الكيكي السعودية

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