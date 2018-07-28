إيقاف سيارة مرقمة بالمغرب تحتوي على ثلاثة زوارق مطاطية بباب سبتة المحتلة ﻿

أفاد مصدر مطلع، أن مصالح الجمارك تمكنت من توقيف سيارة مغربية بباب سبتة المحتلة، تحمل 3 زوارق مطاطية.

شوف تيفي:

أفاد مصدر مطلع، أن مصالح الجمارك تمكنت من توقيف سيارة مغربية بباب سبتة المحتلة، تحمل 3 زوارق مطاطية.

وأضاف ذات المصدرلـ''شوف تيفي''، أن مصالح الجمارك وفي إطار عملية التفتيش الروتيني، في نقطة العبور باب سبتة، عثرت مساء أمس الجمعة 27 يوليوز، داخل سيارة مرقمة بالمغرب كانت قادمة من باب سبتة المحتلة ومتجهة إلى تطوان، على ثلاثة زوارق مطاطية''.

وأشار ذات المصدر، إلى أن ''هذه الزوارق المطاطية تستعمل عادة في الهجرة السرية، وفي تهريب المخدرات''.

وأكد المصدر، أنه تم فتح تحقيق أولي، لتحديد مصادرها والأهداف من إدخالها إلى المغرب.