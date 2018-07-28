 إيقاف سيارة مرقمة بالمغرب تحتوي على ثلاثة زوارق مطاطية بباب سبتة المحتلة ﻿
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إيقاف سيارة مرقمة بالمغرب تحتوي على ثلاثة زوارق مطاطية بباب سبتة المحتلة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 20:06 إيقاف سيارة مرقمة بالمغرب تحتوي على ثلاثة زوارق مطاطية بباب سبتة المحتلة | مجتمع
إيقاف سيارة مرقمة بالمغرب تحتوي على ثلاثة زوارق مطاطية بباب سبتة المحتلة
أفاد مصدر مطلع، أن مصالح الجمارك تمكنت من توقيف سيارة مغربية بباب سبتة المحتلة، تحمل 3 زوارق مطاطية.

شوف تيفي:

أفاد مصدر مطلع، أن مصالح الجمارك تمكنت من توقيف سيارة مغربية بباب سبتة المحتلة، تحمل 3 زوارق مطاطية.

وأضاف ذات المصدرلـ''شوف تيفي''، أن مصالح الجمارك وفي إطار عملية التفتيش الروتيني، في نقطة العبور باب سبتة، عثرت مساء أمس الجمعة 27 يوليوز، داخل سيارة مرقمة بالمغرب كانت قادمة من باب سبتة المحتلة ومتجهة إلى تطوان، على ثلاثة زوارق مطاطية''.

وأشار ذات المصدر، إلى أن ''هذه الزوارق المطاطية تستعمل عادة في الهجرة السرية، وفي تهريب المخدرات''.

وأكد المصدر، أنه تم فتح تحقيق أولي، لتحديد مصادرها والأهداف من إدخالها إلى المغرب.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب باب سبتة إيقاف سيارة ثلاثة زوارق مطاطية تهريب المخدرات الهجرة السرية

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