 بتنسيق بين جمعية حقوقية ولجنتي المسيحيين والشيعة .. فاس تحتضن موضوع ''إدماج الأقليات الدينية'' ﻿
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بتنسيق بين جمعية حقوقية ولجنتي المسيحيين والشيعة .. فاس تحتضن موضوع ''إدماج الأقليات الدينية''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 20:01 بتنسيق بين جمعية حقوقية ولجنتي المسيحيين والشيعة .. فاس تحتضن موضوع إدماج الأقليات الدينية | مجتمع
بتنسيق بين جمعية حقوقية ولجنتي المسيحيين والشيعة .. فاس تحتضن موضوع ''إدماج الأقليات الدينية''
تنظم الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في إطار الجولة الوطنية الصيفية، لقاءً تواصليا جهويا مع الأشخاص المنتمين لأقليات دينية في جهة فاس مكناس صفرو حول ما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات

شوف تيفي

تنظم الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في إطار الجولة الوطنية الصيفية، لقاءً تواصليا جهويا مع الأشخاص المنتمين لأقليات دينية في جهة فاس مكناس صفرو حول ما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات ومعاناة، تحت عنوان " إدماج الأقليات الدينية في المجتمع.. مسئولية حقوقية "، يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018، على الساعة الرابعـة والنصف، بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس.

وحسب "بــــلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فينظم اللقاء بحضور مراقبين دوليين لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع الفعاليات الحقوقية بجهة فاس مكناس صفرو، ومع المجموعات المنتمية للأقليات الدينية بالجهة، وبمشاركة مسؤولين بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية على المستوى الوطني، ومنسقي لجة المغاربة المسيحيين ولجنة الشيعة، ونخبة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين المحليين بالجهة، وذلك من أجل استعراض الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الدينية، والمساهمة في تعزيز الحريات الدينية بالجهة وحماية الأقليات الدينية، ورصد المعيقات التي تعترض ممارسة الشعائر الدينيـة.

ويجري رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، طيلة يومي 29 و 30 يوليو بكل من فاس ومكناس، مقابلات مع المنتمين للأقليات الدينية من نساء وأسر وشباب سبق وتوصلت الجمعية بشكاوى منهم، وذلك للاستماع لمعاناتهم ذات الصلة بانتماءاتهم الدينية غير المعترف بها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لقاء تواصلي انتماء الشيعة الأقليات الدينية العاصمة العلمية فاس

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