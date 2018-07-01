عـــاجل:نُــزهة أسرة تتحــول إلى كابوس بمدينة أكادير ﻿

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن وفاة شخصين ونقل آخر لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في حالة جد حرجة مساء أمس الجمعة إثر غرقهم في بركة مائية بجماعة أقصري شمال مدينة أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن وفاة شخصين ونقل آخر لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في حالة جد حرجة مساء أمس الجمعة إثر غرقهم في بركة مائية بجماعة أقصري شمال مدينة أكادير.



وأضافت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر 27 سنة وآخر يشتغل كميكانيكي إضافة إلى الضحية الثالث الذي نجا بأعجوبة، ويتحدرون من مدينة أكادير، حيث كانوا في نزهة عائلية لإحدى البرك المائية المشهورة بالمنطقة هربا من الحرارة المفرطة التي تشهدها أكادير هذه الأيام.

ومن جانبها استنفرت مصالح الدرك الملكي بأقصري وعناصر الوقاية المدنية مختلف أجهزتها من أجل انتشال جثث ضحايا الواقعة التي صدمت زوار المنطقة، في وقت أكدت مصادر طبية لقناة ''شوف تيفي''، أن الضحية الثالث الذي يرقد بمستعجلات المركز الإستشفائي لأكادير لايزال تحت العناية الطبية المركزة بينما نقلا الهالكين لمستودع الأموات بغية إجراء تشريح طبي لهما لتحديد كافة ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.