الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية ﻿

صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم قانون يستعيد ''النظام الصحي الكوني'' الذي يسمح بالولوج إلى الخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات الأخرى لفائدة المهاجرين غير الشرعيين.

شوف تيفي

صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم قانون يستعيد ''النظام الصحي الكوني'' الذي يسمح بالولوج إلى الخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات الأخرى لفائدة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال بيان للحكومة الإسبانية تم نشره في ختام أشغال مجلس الوزراء، أمس الجمعة 27 يوليوز، إن هذا القانون الجديد يكفل الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية في الظروف نفسها للأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسبانية وكذا لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إسبانيا.

ويقر هذا التشريع الجديد الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية للأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسبانية وكذا لمختلف الأجانب الذين يقيمون بشبه الجزيرة الإيبيرية وذلك وفق نفس الشروط.

وبمقتضى هذا القانون الجديد أصبح بإمكان المهاجرين غير الشرعيين الولوج إلى النظام الصحي الوطني الإسباني وإن كانوا غير مساهمين في الضمان الاجتماعي.