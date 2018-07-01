خبراء يحذرون من وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب في انتظار الفرصة للعبور إلى إسبانيا ﻿

اعتبر خبراء دوليون أن منطقة شمال إفريقيا تحولت إلى قنبلة موقوتة حيث يتجمع فيها عدد كبير من المهاجرين المستعدين لعبور مضيق جبل طارق من أجل الوصول إلى إسبانيا.

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اعتبر خبراء دوليون أن منطقة شمال إفريقيا تحولت إلى قنبلة موقوتة حيث يتجمع فيها عدد كبير من المهاجرين المستعدين لعبور مضيق جبل طارق من أجل الوصول إلى إسبانيا.

وتشير الإحصائيات، وفق ما صرحت به مصادر بوليسية لجريدة ''إلموندو'' الإسبانية يوم أمس الجمعة، إلى وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب على استعداد لعبور المضيق.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن المهاجرين يصلون إلى المغرب عبر عدة طرق من الجنوب وصولا إلى الشمال بعدما يدفعون مبالغ باهظة للمافيا.

ويؤكد الخبراء بإسبانيا، تضيف الصحيفة، أن الوضع الحالي سيستمر في التعقيد وقاموا بمقارنة هذا الوضع بأزمة المهاجرين الكبيرة التي شهدتها جزر الكناري بوصول آلاف من المهاجرين الأفارقة إليها.

كما يتوقع الخبراء، حسب ذات الصحيفة، أن يزيد عدد المهاجرين المتواجدين بالمغرب عن العدد الحالي ويرجع ذلك إلى نشاط عصابات المافيا وتهريب المهاجرين الذين يتلاعبون ويحتالون على المهاجرين بفكرة ''أن إسبانيا هي الجنة التي تنتظرهم''.