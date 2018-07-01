اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ﻿

قال سفير المملكة المغربية في موسكو، عبد القادر لشهب، أن اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، سيعقد في شهر أكتوبر القدم بالرباط.

شوف تيفي

قال سفير المملكة المغربية في موسكو، عبد القادر لشهب، أن اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، سيعقد في شهر أكتوبر القدم بالرباط.

وقال السفير المغربي مساء أمس الجمعة 28 يوليوز، لوكالة الأنباء الروسية ''سبوتنيك'': ''ستكون لدينا لجنة مشتركة في أكتوبر بالرباط، لم نحدد موعدها بعد... والآن ننتظر الرد الروسي، جيث ستكون هناك وفود أخرى في تظاهرة اقتصادية هنا في روسيا، في 15-17 أكتوبر، وستحضر وفود مهمة، في معرض اكسبو''.

وأضاف ذات المتحدث :'' وستشارك في المعرض شركات مغربية، وفي بطرسبورغ في 13-15 من الشهر ذاته، إذ ستكون وفود لشركات مغربية، وسنعمل على عقد لقاءات مع خبراء من وزارتي المالية الروسية والمغربية، وهناك عدة محادثات بين اللجان''.

جدير بالذكر، أن أعمال اللجنة الحكومية الدولية الثنائية، بين المغرب وروسيا، تشهد تعاوناً اقتصادياً مكثفاً، ويشمل التعاون مجال الصيد والتعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات. ويتم خلال هذه الاجتماعات، تشديد الاهتمام على تطوير السياحة بين البلدين.