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افتتاح بدال ''عين دالية'' بمحور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 18:28 افتتاح بدال عين دالية بمحور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط | اقتصاد
افتتاح بدال ''عين دالية'' بمحور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط
افتتحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام حركة السير، يوم أمس الجمعة، البدال الجديد بمنطقة ''عين دالية'' والمؤدي مباشرة إلى وسط مدينة طنجة، وذلك بالنقطة الكيلومترية 38 من محور الطريق السيار

شوف تيفي

افتتحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام حركة السير، يوم أمس الجمعة، البدال الجديد بمنطقة ''عين دالية'' والمؤدي مباشرة إلى وسط مدينة طنجة، وذلك بالنقطة الكيلومترية 38 من محور الطريق السيار الرباط ميناء طنجة المتوسط.

ويتوفر البدال الجديد، وفق بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، على محطتين للأداء، تضمنان معا في المجموع ثماني ممرات، اثنان منها مخصصان للأداء عن بعد عبر خدمة ''جواز''، بالإضافة إلى معبر علوي من ممرين في كل اتجاه وبطول 102 متر وحوالي 3 كلم من معابر الولوج والخروج.

وأبرز ذات البلاغ ''أن إنجاز هذه البنية التحتية الجديدة يهدف إلى تحسين ظروف الولوج إلى مدينة طنجة، مما سيخفف من حركة المرور على مستوى البدالين المجاورين، ويتعلق الأمر بطنجة-غرب وطنجة-شرق، وبالتالي تحسين سيولة وانسيابية حركة السير''.

وأكد البلاغ، أنه ''قد تم تنفيذ أشغال إنجاز هذا البدال على مرحلتين، مدتهما الإجمالية 20 شهرا، وباستثمار بقيمة تناهز 110 مليون درهم''.

ومن خلال هذا المشروع، يضيف البلاغ فإن ''الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تواصل تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية بهدف تحسين ظروف حركة السير والخدمة المقدمة للزبناء مرتفقي الطريق السيار''.

يذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تدير شبكة وطنية تمتد على 1800 كلم من الطرق السيارة، تستقطب يوميا أزيد من 350 ألف عربة، وهو ما يقارب ربع حركة السير الإجمالية للبلاد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طنجة افتتاح بدال عين دالية محور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط

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