انطلاق أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط ﻿

انطلقت اليوم السبت بالرباط أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار ''عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربة''.

''شوف تيفي'': (و.م.ع)

انطلقت اليوم السبت بالرباط أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار ''عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربة''.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، إن هذه الدورة تنعقد في '' سياق مستجدات تنظيمية وسياسية، تجعل منها محطة لانطلاقة حقيقية، لتثبيت بناء الحزب واستكمال هياكله، في تزامن، مع زخم انطلاق دينامية التجديد وإعادة ترتيب البيت الداخلي للجبهة، وبالنظر للتحديات والمهام السياسية والحزبية المطروحة على المرحلة ''.

وأبرز بنعلي أن هذه الدورة تشكل مناسبة لتعبئة صفوف الحزب وتحفيز النقاش من أجل تقديم تصورات تشكيلة سياسية خاصة بشأن النموذج التنموي، وكذا المواقف الكفيلة بجعل الحزب قوة اقتراحية والمساهمة مع النخب السياسية في أدوارها الفاعلة في التنمية.

وأضاف : ''إن قضية الوحدة الترابية للمملكة ستبقى في طليعة اهتمامات الجبهة'' اعتبارا لكون هذه القضية تعتبر في صدارة واهتمام كل المغاربة وكل القوى الحية بالمجتمع. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، تقديم التقرير السياسي والتنظيمي للأمين العام للحزب، وتعديل المواد من 71 إلى 74 من النظام الداخلي، واستكمال انتخاب رؤساء وأعضاء وهيئات ولجان المجلس الوطني.