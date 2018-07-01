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ترحيل جثة شاب إلى المغرب لقي مصرعه غرقا بفرنسا

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 18:18 ترحيل جثة شاب إلى المغرب لقي مصرعه غرقا بفرنسا | حوادث و حقوق
ترحيل جثة شاب إلى المغرب لقي مصرعه غرقا بفرنسا
علمت شوف تيفي، أن مهاجرا مغربيا بالديار الفرنسية يُدعى أيوب بلعنان لقي مصرعه غرقا قبل مدة بأحد الوديان بفرنسا.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي، أن مهاجرا مغربيا بالديار الفرنسية يُدعى أيوب بلعنان لقي مصرعه غرقا قبل مدة بأحد الوديان بفرنسا.

وأضافت مصادرنا أن عائلة الهالك البالغ قيد حياته 30 سنة، توصلت أول أمس الخميس بحي التشارك بالدارالبيضاء، بجثة ابنها ودفنته بمقبرة الغفران.

وأفاد مصدر قريب من العائلة، أن تكاليف ترحيل جثة المتوفى من فرنسا إلى المغرب كلفت 100.000 درهم.

هذا وكان المهاجر المغربي قد هاجر إلى الديار الفرنسية قبل مدة طويلة، وكان يزور عائلته بالمغرب كل سنة، غير أنه خلال السنتين الأخيرتين لم يعد من المهجر إلى بلده.

 

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شوف تيفي حوادث وحقوق فرنسا وفاة شاب ترحيل

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