العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة ﻿

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للبيجيدي، أن مضمون النقاش حول النموذج التنموي الجديد ''لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط

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أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للبيجيدي، أن مضمون النقاش حول النموذج التنموي الجديد "لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير مرئية لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة والقيم الناظمة لأي مجتمع".

وشدد العثماني في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، اليوم السبت بالرباط، وفق الموقع الرسمي للعدالة والتنمية الذي نشر مضمون مداخلته، على أن:" أي نموذج تنموي لا يستحضر هذه العناصر المتكاملة لا يمكن أن يقدم إجابات عن الكثير من الإشكالات التي تعرقل النموذج التنموي بالمغرب"، مضيفا "أنه لابد أن يشمل هذا النموذج أيضا، ضرورة احترام القانون والمؤسسات والاختصاصات واعتماد الكفاءة كشرط للوصول إلى المناصب".

وأضاف أن هناك جملة من التحديات تقف في وجه النموذج التنموي، حصرها العثماني حسب ذات المصدر، في منظومة الحكامة ومحاربة الفساد وفي أداء الإدارة، عدا ما اعتبره رئيس الحكومة "بالسياسات الكبرى التي تضيع فيها الجهود نتيجة عدم اعتماد الالتقائية والتنسيق بين كل المتدخلين".

يشار إلى أن مجموعة من المتتبعين السياسيين يلاحظون تنازل رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له دستور 2011، ويتصرف كوزير أول.