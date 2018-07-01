 العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية | دولي

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية

خبراء يحذرون من وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب في انتظار الفرصة للعبور إلى إسبانيا | مجتمع

خبراء يحذرون من وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب في انتظار الفرصة للعبور إلى إسبانيا

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري | بوليتيك

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق | بوليتيك

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق

افتتاح بدال عين دالية بمحور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط | اقتصاد

افتتاح بدال ''عين دالية'' بمحور الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط – الرباط

انطلاق أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط | بوليتيك

انطلاق أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط

ترحيل جثة شاب إلى المغرب لقي مصرعه غرقا بفرنسا | حوادث و حقوق

ترحيل جثة شاب إلى المغرب لقي مصرعه غرقا بفرنسا

العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة | بوليتيك

العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة

فايسبوكيون غاضبون من حكومة العثمــاني..فاش حسن منا أديس أبابا | مجتمع

فايسبوكيون غاضبون من حكومة العثمــاني..''فاش حسن منا أديس أبابا''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 18:16 العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة | بوليتيك
العثماني يحن إلى كرسي المعارضة أثناء مناقشته لتحديات النموذج التنموي وينسى دوره كرئيس حكومة
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للبيجيدي، أن مضمون النقاش حول النموذج التنموي الجديد ''لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط

شوف تيفي

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للبيجيدي، أن مضمون النقاش حول النموذج التنموي الجديد "لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير مرئية لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة والقيم الناظمة لأي مجتمع".

وشدد العثماني في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، اليوم السبت بالرباط، وفق الموقع الرسمي للعدالة والتنمية الذي نشر مضمون مداخلته، على أن:" أي نموذج تنموي لا يستحضر هذه العناصر المتكاملة لا يمكن أن يقدم إجابات عن الكثير من الإشكالات التي تعرقل النموذج التنموي بالمغرب"، مضيفا "أنه لابد أن يشمل هذا النموذج أيضا، ضرورة احترام القانون والمؤسسات والاختصاصات واعتماد الكفاءة كشرط للوصول إلى المناصب".

وأضاف أن هناك جملة من التحديات تقف في وجه النموذج التنموي، حصرها العثماني حسب ذات المصدر، في منظومة الحكامة ومحاربة الفساد وفي أداء الإدارة، عدا ما اعتبره رئيس الحكومة "بالسياسات الكبرى التي تضيع فيها الجهود نتيجة عدم اعتماد الالتقائية والتنسيق بين كل المتدخلين".

يشار إلى أن مجموعة من المتتبعين السياسيين يلاحظون تنازل رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له دستور 2011، ويتصرف كوزير أول.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العثماني كرسي المعارضة مناقشة تحديات النموذج التنموي رئيس حكومة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري | بوليتيك

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق | بوليتيك

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق

انطلاق أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط | بوليتيك

انطلاق أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط

الأعرج.. الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة | بوليتيك

الأعرج.. الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لموت ديال الضحك مع أجوبة مغاربة سولناهم واش تقبل تزوجك مْــرا عــدول؟؟شوفو ردود الأفعال المُثيرة | نسولو الناس
منذ 6 دقائق

لموت ديال الضحك مع أجوبة مغاربة سولناهم واش تقبل تزوجك مْــرا عــدول؟؟شوفو ردود الأفعال المُثيرة

بالفيديو..حصاد دخل طول وعرض فالعنــصر وهاشنو وقع بيناتهم | زووم

بالفيديو..حصاد دخل طول وعرض فالعنــصر وهاشنو وقع بيناتهم

بعد طول غياب..عبد الصمد جبران يكشف جديده الفني بعد ذو فويس | زووم

بعد طول غياب..عبد الصمد جبران يكشف جديده الفني بعد ذو فويس

ســاكنة تْمارة تُعاني..كيوصل لينا الطوبيس من سـاعتين لسـاعتين و 5 دراهم غير إشــاعة | خارج البلاطو

ســاكنة تْمارة تُعاني..كيوصل لينا الطوبيس من سـاعتين لسـاعتين و 5 دراهم غير إشــاعة

﻿

آخر المستجدات

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية | دولي
منذ 17 دقيقة

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية

خبراء يحذرون من وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب في انتظار الفرصة للعبور إلى إسبانيا | مجتمع

خبراء يحذرون من وجود أكثر من 50 ألف مهاجر إفريقي بالمغرب في انتظار الفرصة للعبور إلى إسبانيا

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري | بوليتيك

اجتماع مغربي روسي بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق | بوليتيك

بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق الطريس حزب الاستقلال يقيم مهرجانا خطابيا بمدينة المضيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.