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فايسبوكيون غاضبون من حكومة العثمــاني..''فاش حسن منا أديس أبابا''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 18:05 فايسبوكيون غاضبون من حكومة العثمــاني..فاش حسن منا أديس أبابا | مجتمع
فايسبوكيون غاضبون من حكومة العثمــاني..''فاش حسن منا أديس أبابا''
اجتاحت بعض صور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خلال الأيـــام الأخيرة، حيث يتم تداولها بشكل واسع كمدينة يقصدها العديد من الزوار لأجل الاستمتاع بهندستها المعمارية

شوف تيفي

اجتاحت بعض صور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خلال الأيـــام الأخيرة، حيث يتم تداولها بشكل واسع كمدينة يقصدها العديد من الزوار لأجل الاستمتاع بهندستها المعمارية المتقدمة.

وأثــارت صور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المشار إليها، النشطاء الفيسبوكيين المغاربة باعتبارها مدينة مثالية، خصوصاً وأنها تعكس روح المغامرة في شوارعها ، وتختلف فيها الحياة بالمقارنة مع المدن المغربية رغم المجهودات المبذولة .

وتساءل النشطاء الفيسبوكيون عن الأسباب التي تقف سدا منيعا أمام المدن المغربية لتكون شبيهة لها أو أحسن منها ، وأي عجز هذا الذي يحول دون التقدم والازدهار بين أديس أبابا ومدن مغربية كالدار البيضاء أو الرباط أو طنجة أوفاس ومدن أخرى...؟ التي تصرف فيها ميزانيات كبيرة من طرف المجالس البلدية وتصرف الحكومة أغلفة مالية باهضة بالملايير لأجل تنميتها وتحسينها من حيث الطرقات والمساحات الخضراء ...

وعلق نشطاء فيسبوكين آخرون على نفس الصور بتعابير غاضبة على المجالس المنتخبة وحكومة العثماني والمسؤولين الحزبيين بالدرجة الأولى، مطالبين المسؤولين بالتفكير في هندسة المدن المغربية وتحسينها والرقي بها خلاف الخوض في الحسابات السياسوية الضيقة التي لا تخدم مصلحة البلاد .

 

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شوف تيفي المغرب فيسبوكيين العاصمة الأثيوبية اديس بابا

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