الشرطة الإسبانية تعتقل مهاجرا مغربيا اعترض فتاة قاصرة بحديقة واغتصبها بالقوة ﻿

اعتقلت الشرطة الإسبانية مواطناً مغربياً في بلدية ''بيلار دي لا هورادادا'' الواقعة بمقاطعة ''أليكانتي'' جنوب شرق البلاد، بتهمة اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 17 عاما.

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اعتقلت الشرطة الإسبانية مواطناً مغربياً في بلدية ''بيلار دي لا هورادادا'' الواقعة بمقاطعة ''أليكانتي'' جنوب شرق البلاد، بتهمة اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأوضحت السلطات الإسبانية، وفق ما أورده اليوم السبت موقع ''إي بي سي''، أن الحدث وقع يوم الجمعة 20 يوليوز الجاري، على الساعة الرابعة صباحا بالقرب من المنطقة الترفيهية ''بيلار دي لا هورادادا'' الواقعة في بلدية ''سان بيدرو ديل بيناتار'' بمقاطعة مورسيا.

وقالت الضحية للمحققين، يضيف المصدر:'' أن المتهم من أصل مغربي .. وقد اعترض سبيلها وقام بالإعتداء عليها جنسياً واغتصابها''.

وقامت الشرطة القضائية في ''توريفيخا'' المكلفة بالتحقيق في القضية، بالقبض على المشتبه به يوم الأربعاء الماضي في بلدية ''بيلار دي لا هورادادا''.