الأعرج.. الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ﻿

أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن الوزارة ماضية في تفعيل مقتضيات وتدابير قانونية جديدة لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

شوف تيفي

أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن الوزارة ماضية في تفعيل مقتضيات وتدابير قانونية جديدة لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأفاد بلاغ للوزارة مساء أمس الجمعة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن ''الأعرج أوضح خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة النسخة الخاصة المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لمواكبة حصيلة المكتب بهذا الخصوص، أن هذه التدابير تهم إصدار المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الرامي إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة''.

وزاد ذات المصدر، أنه ''بموجب هذا المرسوم، ستكون الوزارة قد سرعت تفعيل التزامها الوارد ضمن أولويات استراتيجياتها المتعلقة بهذا الشأن، والذي يهم ضمان حقوق فئة واسعة من المهنيين الذين يسري عليهم التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالمقابل ضمان حق كافة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من هذه الدعامات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للعموم، وذلك عبر العمل على تنزيل مضامين مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة''.

كما أكد البلاغ أن الوزير الأعرج ''أعلن عن فتح أوراش استراتيجية مستقبلية، تهم تشكيل لجنة تقنية يعهد إليها النظر في المسألة المتعلقة بمعايير توزيع مستحقات النسخة الخاصة، وفق مقاربة جديدة، تستحضر البعد الاجتماعي والتوزيع العادل لهذه المستحقات، بهدف حفظ الذاكرة الفنية الوطنية''.