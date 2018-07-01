العماري يعيش أيــامه الأخيرة على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة ﻿

أصبحت أيام إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، معدودة في رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الأيام الأخيرة .

شوف تيفي

أصبحت أيام إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، معدودة في رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الأيام الأخيرة .

وأفادت جريدة ''الأحداث المغربية''، في عددها لنهاية الأسبوع أن شعبية وسلطة الرئيس الحالي تراجع إلى أدنى مستوياتهما، في وقت بروز منافسين كثيرين لهذا المنصب الذى لم يكن أحد يجرؤ فى التفكير فيه قبل هذا الوقت.

ومع اقتراب فترة إعادة تشكيل المكتب، علمت ذات الجريدة أن حركة قوية تشهدها كواليس الجهة، في أفق انعقاد دورة استثنائية لانتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، لن يكون لإلياس العمري مكان فيه.

وفي الوقت الذي لم يظهر فيه مَنِ المرشح المنتظر لهاته المهمة، فإن الكواليــس تعــج بالفرضيات ، ومحاولة كل فئة استقطاب أكبر عدد ممكن من هيئة الناخبين الكبار ، حيث يتوقع أن يكون هناك أكثر من مرشح.