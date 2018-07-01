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العثماني: المغرب يفقد 7 بالمائة من ناتجه الداخلي بسبب الفساد

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 17:08 العثماني: المغرب يفقد 7 بالمائة من ناتجه الداخلي بسبب الفساد | بوليتيك
العثماني: المغرب يفقد 7 بالمائة من ناتجه الداخلي بسبب الفساد
أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن'' نقاش النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير

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أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن" نقاش النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير مرئية لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة والقيم الناظمة لأي مجتمع".

وأضاف العثماني، في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، اليوم السبت بالرباط، أن "أي نموذج تنموي لا يستحضر هذه العناصر المتكاملة لا يمكن أن يقدم إجابات عن الكثير من الإشكالات التي تعرقل النموذج التنموي بالمغرب".

وأردف قائلا : "لابد أن يشمل هذا النموذج أيضا، ضرورة احترام القانون والمؤسسات والاختصاصات واعتماد الكفاءة كشرط للوصول إلى المناصب".

وأبرز العثماني "أن منظومة الحكامة تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لكنها غير كافية"، موضحا أن التقائية السياسة العمومية تحتاج للمزيد من التطوير، وأثناء تنفيذ السياسات الحكومية يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية لكي لا تكون هناك إضاعة للجهد والمال.

كما أشار العثماني إلى أن هناك عددا من المسؤولين الذين يحاكمون بسبب الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون، ينتمون لمختلف الإدارات العمومية، بما فيها الأمن الوطني والدرك الملكي.

وأوضح العثماني أن محاكمة المتورطين في الفساد، شيء مهم وأنه يجب معاقبة المسؤولين، الذين يتجاوزون القانون ويستعملون المال العام من أجل مصالحهم الشخصية.

وأضاف العثماني في ختام كلمته أن المغرب يفقد ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج المحلي الخام بسبب الفساد، واصفا هذا الرقم بالضخم، ويدل على أن البلد في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد.

 

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