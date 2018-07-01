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بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 16:42 خــاص..خطاب العرش من الحسيمة | بوليتيك
خــاص..خطاب العرش من الحسيمة
يَرتقب المغاربة ككل سنة خطاب عيد العرش الذي سيلقيه الملك محمد السادس يوم غد الأحد 29 يوليوز2018 بداية من الساعة التاسعة و النصف مساء، حسب ما أكده بلاغ لوزارة القصور الملكية و التشريفات و الأوسمة يومه

شـــوف تيفي:

يَرتقب المغاربة ككل سنة خطاب عيد العرش الذي سيلقيه الملك محمد السادس يوم غد الأحد 29 يوليوز2018 بداية من الساعة التاسعة و النصف مساء، حسب ما أكده بلاغ لوزارة القصور الملكية و التشريفات و الأوسمة يومه السبت.

خطاب من المحتمل جدا أن يُـلقيه الملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين من جوهرة الريف ''مدينة الحسيمة''.

و سيبث خطاب العرش على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأحد 29 يوليوز 2018م

 

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