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فيديو يفضح مغربيات يسافرن إلى تركيا لممارسة الدعارة بإسطنبول

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 16:39 فيديو يفضح مغربيات يسافرن إلى تركيا لممارسة الدعارة بإسطنبول | مجتمع
فيديو يفضح مغربيات يسافرن إلى تركيا لممارسة الدعارة بإسطنبول
تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور تبلغ مدته 45 ثانية يكشف من خلاله شاب مغربي أن بعض المغربيات اللواتي يسافرن إلى إسطنبول يمارسن الدعارة بتركيا.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور تبلغ مدته 45 ثانية يكشف من خلاله شاب مغربي أن بعض المغربيات اللواتي يسافرن إلى إسطنبول يمارسن الدعارة بتركيا.

وأضاف المتحدث في ذات الفيديو الذي نتحفظ عن نشره : « ولينا نحشموا نخرجوا للزنقة حنا خدامين في إسطنبول.. الدريات المغربيات كيفسدوا بزاف ».

واستنكر صاحب الفيديو الأمر، قائلا إن بعض المغربيات اللواتي يسافرن إلى تركيا لمدة 15 يوما فقط، ثم بعدها يقمن هناك لأزيد من 10 سنوات بغرض امتهان الدعارة.

وأمام هذا الأمر، طالب النشطاء المغاربة من السفارة المغربية بتركيا بترحيل هاته الفئة التي تلطخ سمعة جميع المغربيات.

 

‫شوف تيفي

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تركيا مغربيات فساد دعارة مغرب

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