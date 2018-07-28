حادثة سير وانقلاب سيــارة الإسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء ﻿

اهتـــز شارع إدريس الحارثي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء من يومـه السبت، على حادثة سير مروعة.

شوف تيفي

اهتـــز شارع إدريس الحارثي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء من يومـه السبت، على حادثة سير مروعة.

وأفـــادت مصادر لـ''شوف تيفي'' من عين المكان أن الحادثة وقعت على إثـر اصطدام سيارة تابعة للوقاية المدنية مع سيارة خفيفة كـانت على متنها امرأتان، وتسببت الحادثة في انقلاب سيارة الإسعاف وهو ما خـلف إصابات متوسطة الخطورة في حق كل من سائق سيارة الإسعاف وامرأتين.

هـــذا وفور وقوع الحادث حضر رجال السطات المحلية وبعض رؤساء الوقاية المدنية وتم نقل ضحايا الحادثة إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاجات الضرورية.