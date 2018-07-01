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العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالشارع العام بتيزنيت

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 16:08 العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالشارع العام بتيزنيت | حوادث و حقوق
العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالشارع العام بتيزنيت
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن مجموعة من المواطنين عثروا ليلة أمس الجمعة على رضيع حديث الولادة مرمي في الشارع العام وسط مدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن مجموعة من المواطنين عثروا ليلة أمس الجمعة على رضيع حديث الولادة مرمي في الشارع العام وسط مدينة تيزنيت.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد تم العثور على الرضيع البالغ من العمر يومين، بعدما أثار انتباه عدد من المارة سماع صوت من بين شجيرات صغيرة مغروسة على قارعة الطريق فدفعهم الفضول لتتبع آثار الصوت فكانت الصدمة قوية، حينما وجدوا رضيعا حديث الولادة ملفوفا في غطاء ومتخلى عنه في ظروف غامضة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي استنفرها الحادث وهرعت لعين المكان لتباشر تحرياتها وأبحاثها الميدانية من أجل الوصول لهوية الأم الحقيقية لهذا الرضيع لمساءلتها قانونيا، فيما تم نقل الرضيع لقسم الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت العثور رضيع حديث الولادة مرمي الشارع العام

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