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سابقة ..إلياس العماري يُحاضر في صفوف أعضاء من البيجيدي بطنجة وفايسبوكيون يستغربون

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 16:01 سابقة ..إلياس العماري يُحاضر في صفوف أعضاء من البيجيدي بطنجة وفايسبوكيون يستغربون | بوليتيك
سابقة ..إلياس العماري يُحاضر في صفوف أعضاء من البيجيدي بطنجة وفايسبوكيون يستغربون
ألقى، يــومه السبت، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري كلمة بمقر مجلس الجهة بطنجة و ذلك بمناسبة اللقاء الدراسي الذي ينظمه فريق العدالة والتنمية بالجهة، والمخصص لتقييم حصيلة عمل

شوف تيفي:

ألقى، يــومه السبت، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري كلمة بمقر مجلس الجهة بطنجة و ذلك بمناسبة اللقاء الدراسي الذي ينظمه فريق العدالة والتنمية بالجهة، والمخصص لتقييم حصيلة عمل الفريق.

واستنكر العديد من المتتبعين الفيسبوكيين، خبر حضور إلياس العماري أشغال هذا اللقاء، حيث عبروا عن استغرابهم لحضوره، ساخرين من تلقينه دروسا في تحمل المسؤولية والالتزام بروح المواطنة، وهو الذي يعاني من موقع لا يحسد عليه، جراء الحديث عن مسؤوليته الكبيرة في عدم استكمال مشروع ''طنجة-تك'' الذي يشرف عليه كرئيس للجهة.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لشوف تيفي، أن أيام إلياس العماري أصبحت معدودة على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة بعد تراجع شعبية وسلطة هذا الأخير لأدنى مستوياتها، وبروز منافسين جدد لهذا المنصب الذي لم يكن أحد يجرؤ في التفكير فيه قبل هذا الوقت.

وحسب ما أوردته يومية ''الأحداث المغربية'' في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن فترة إعادة تشكيل المكتب اقتربت وأن حركة قوية تشهدها كواليس الجهة في أفق انعقاد دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد لن يكون لإلياس العماري مكانا فيه.

 

 

‫شوف تيفي

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