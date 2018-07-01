سيدتان ترتديان البرقع تهددان المارة بالأسلحة البيضاء بالبرنوصي ﻿

أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح يوم أمس الجمعة سيدتين في الثلاثينيات من العمر بتهمة

شوف تيفي

أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح يوم أمس الجمعة سيدتين في الثلاثينيات من العمر بتهمة التهديد بالسلاح الأبيض، محاولة الاختطاف، والاحتجاز.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن السيدتين المرتديتين للباس « البرقع » قاما هذا الأسبوع باعتراض سبيل شاب وصديقته بمنطقة خالية بسيدي البرنوصي مُهددينهما بالسلاح الأبيض، حيث لاذ الشاب بالفرار تاركا حبيبته في قُبضتهما، حيث سلبا منها ممتلكاتها الخاصة، حيث كانا ينويان اختطافها، إلا أنها تمكنت من الهرب.

وأضافت مصادرنا، أن الفتاة الضحية، تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي، ليتم القبض على السيديتين يوم الخميس المنقضي.

وخلال التحقيقات، تبين أن إحدى السيدتين تمتلك محلا للألبسة النسائية « البرقع،الجلاليب وغيرها ».