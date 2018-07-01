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بابا الفاتيكان يقبل استقالة كبير الأساقفة بعد فضيحة انتهاكات جنسية

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 13:17 بابا الفاتيكان يقبل استقالة كبير الأساقفة بعد فضيحة انتهاكات جنسية | دولي
بابا الفاتيكان يقبل استقالة كبير الأساقفة بعد فضيحة انتهاكات جنسية
قبل البابا فرنسيس استقالة ثيودور مكاريك كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن وأحد أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية وذلك بعد مزاعم انتهاكات جنسية لقاصرين وشبان.

شوف تيفي

قبل البابا فرنسيس استقالة ثيودور مكاريك كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن وأحد أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية وذلك بعد مزاعم انتهاكات جنسية لقاصرين وشبان.

وقال الفاتيكان في بيان إن مكاريك أرسل خطاب استقالته للبابا الليلة الماضية.

وجاء في البيان : "قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب الكاردينال وأمر بتعليق توليه أي منصب كهنوتي إلى جانب إلزامه بالبقاء في منزل لم يحدد له حتى الآن لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب لحين النظر في الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية".

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