حصاد ينتفض في وجه العنصر ومحمد مبدع في موقف مُتدبدب ﻿

كل المؤشرات تدل على العودة القوية لمحمد حصاد داخل حزب الحركة الشعبية وهو الوافد الجديد. فقد علمت '' شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محمد حصاد في الاجتماع الأخير لحزب الحركة الشعبية انتقض بشكل كبير

" شوف تيفي ": الدارالبيضاء

كل المؤشرات تدل على العودة القوية لمحمد حصاد داخل حزب الحركة الشعبية وهو الوافد الجديد. فقد علمت " شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محمد حصاد في الاجتماع الأخير لحزب الحركة الشعبية انتقض بشكل كبير في وجه امحند العنصر قائلا " إذا كان البعض يخشى من الترشح للأمانة العامة وقد قضى بها أكثر من عشرين عاما فمن الأجدى يسير فحالتو " في إشارة لمحند العنصـر وفي إطار الصراع على منصب الأمين العام المقبل في شهر شتنبر المقبل. بدوره العنصر رد بكلام قاس واعتبر كلام حصاد أنه يدخل في لغة التهديد بينما انسحب محمد أوزين من الإجتماع.

ويعيش حزب السنبلة تجادبات قوية بين قادته في إطار التأويلات المتضاربة الممكنة وغير والممكنة للمادة 50 وتعديلها على مقاس امحند العنصر وكذلك وسط قرصنة موقع المؤتمر ووضع بعض المقالات الممجدة للأمين العام الحالي.

وحسب ذات المصدر فإن حليمة عسالي المرأة القوية رفقة محمد أوزين انحازا إلى اختيار بقاء امحند العنصر وفي موقف ترقب وحذر في حين يظل محمد مبدع في موقف تدبدب ولم يحسم أمره بعد.