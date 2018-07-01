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خــاص..عائلة العروسة المختفية تُطالب الجهات المعنية بعين حرودة بالعثورعليها | حوادث و حقوق

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خــاص..عائلة العروسة المختفية تُطالب الجهات المعنية بعين حرودة بالعثورعليها

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 11:35 خــاص..عائلة العروسة المختفية تُطالب الجهات المعنية بعين حرودة بالعثورعليها | حوادث و حقوق
خــاص..عائلة العروسة المختفية تُطالب الجهات المعنية بعين حرودة بالعثورعليها
في جديد قضية اختفاء فتاة شابة بمنطقة عين حرودة بالبيضاء،علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة التي غادرت بيت عائلتها يوم الخميس المنقضي على الساعة الخامسة مساء، كانت قد عقدت قرانها بشاب السبت المنصرم بعد قصة

شوف تيفي

 في جديد قضية اختفاء فتاة شابة بمنطقة عين حرودة بالبيضاء،علمت "شوف تيفي" أن الفتاة التي غادرت بيت عائلتها يوم الخميس المنقضي على الساعة الخامسة مساء، كانت قد عقدت قرانها بشاب السبت المنصرم بعد قصة حب طويلة.

وأضافت مصادرنا، أن "هدى السويسي" البالغة من العمر 19 سنة كانت تستعد للالتحاق ببيت الزوجية يوم أمس الجمعة، إلا أنها اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة.

وأكدت عائلة الفتاة المُختفية أن ابنتهم التي جهزت حقيبتها للالتحاق بزوجها يوم أمس، تزوجت بكامل رضاها.

و تطالب عائلة وزوج المختفية من الجهات المعنية وعناصر الدرك الملكي التدخل لإيجاد ابنتهم المختفية في أقرب وقت ممكن.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع عين حرودة هدى السويسي اختفاء المغرب

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