ابن يفصل رأس والده و يلقي به في مطمورة ويبلغ عن اختفائه بآسفي ﻿

جريمة شنعاء بكل المقاييس تلك التي اهتزت على وقعها، بحر الأسبوع الماضي ساكنة أحد الدواوير التابعة للجماعة القروية أربعاء سيدي التيجي، الكائنة بالطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي آسفي و مراكش،

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جريمة شنعاء بكل المقاييس تلك التي اهتزت على وقعها، بحر الأسبوع الماضي ساكنة أحد الدواوير التابعة للجماعة القروية أربعاء سيدي التيجي، الكائنة بالطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي آسفي و مراكش، بطلها شاب يبلغ من العمر 22 سنة، و ضحيتها والده الذي يفوق عمره الستين سنة.

و حسب جريدة "الأحداث المغربية" في عددها اليوم 28 يوليوز 2018، فإن الجثة تم العثور عليها من قبل عناصر الدرك الملكي داخل "مطمورة"، و اتضح قدمها من خلال تحللها لمدة فاقت الأسبوعين، بعدما تعرضت للتصفية من قبل الابن العاق الذي فصل الرأس عن الجسد في منظر مستفز للغاية.

الدرك الملكي بآسفي اعتقل الجاني الذي عمد سابقا لتمويه السلطات الأمنية، بعد إخبار عناصر الدرك باختفاء والده عن الأنظار، لكن بعد التحري و البحث تم الاهتداء إلى حقيقة الأمر، حيث يجري في الوقت الراهن الاستماع إلى الجاني في محضر قانوني، لاستيضاح الأسباب التي دفعته لاقتراف جريمة مماثلة.