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هل يقضي الملك سلمان عطلته الصيفية في طنجة هذا العام؟؟

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 09:55 هل يقضي الملك سلمان عطلته الصيفية في طنجة هذا العام؟؟ | بوليتيك
هل يقضي الملك سلمان عطلته الصيفية في طنجة هذا العام؟؟
تعيش مدينة طنجة هذه الأيام استعدادات لزيارة الملك سلمان عاهل الملكة العربية السعودية التي طال انتظارها، والتي لم تنتهِ بعد إلى حسم الموقف حسب صحيقة '' الباييس'' الإسبانية. التي أكدت أن هناك تردد قائم

" شوف تيفي ": متابعة

 تعيش مدينة طنجة هذه الأيام استعدادات لزيارة الملك سلمان عاهل الملكة العربية السعودية التي طال انتظارها، والتي لم تنتهِ بعد إلى حسم الموقف حسب صحيقة " الباييس" الإسبانية. التي أكدت أن هناك تردد قائم في إلغاء الزيارة.

وسيضمن وجود العاهل السعودي البالغ من العمر 82 عاماً بطنجة استئجار 900 غرفة فندقية فاخرة لحاشيته و 200 سيارة لمدة شهر على الأقل.

وحسب ذات الصحيفة فإن أهمية الزيارة ستنعش المدينة على المستوى السياحي و ستخلف 100 مليون دولار.

ويسود ترقب حذر داخل الأوساط السياحية وحالة ترقب بطنجة من تردد الملك سلمان ومن إلغاء الزيارة والإتجاه إلى قصره بمدينة ماربيا الإسبانية.

للإشارة ففي عام 2017 كانت لحظات من التشويق حتى نزل الملك سلمان في 24 يوليو. وكان صيفه الثالث على التوالي في المزرعة التي يمتلكها على شواطئ جبيليا، والتي تبعد مسافة 20 دقيقة بالسيارة من وسط المدينة، والمزرعة محماة بجدار أبيض طوله كليومتر ونصف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب زيارة الملك السعودية طنجة

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